Onderzoeksteam Bende van Nijvel uitgebreid

De Bende van Nijvel maakte 28 dodelijke slachtoffers met onder meer overvallen op supermarkten (links). Rechts: opsporingstekening van ’De Reus’.

BRUSSEL - Het elfkoppige team dat onderzoek doet naar de beruchte Bende van Nijvel in België krijgt versterking van twintig speurders en misdaadanalisten. De afgelopen tijd zijn achthonderd tips binnengekomen, waarvan er 470 nader worden uitgeplozen. Minister Koen Geens (Justitie) sprak dinsdag in het Belgische parlement over het nieuwe onderzoeksplan.