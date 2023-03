Oproep: ben je jong en wil je meepraten over het nieuws?

De Telegraaf zoekt jongeren (15-25 jaar) die geïnteresseerd zijn in het nieuws en eens in de paar weken hun kijk op actuele zaken willen geven. Wat vind je van de stakingen in het openbaar vervoer? Moeten er meer tiny houses komen? Een verbod op mobieltjes in de klas? Vliegschaamte, vleesschaamte en bezorgschaamte: goed of onzin?