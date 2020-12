Kabinet: 30.000 euro voor gedupeerde ouders toeslagenaffaire

„Voor mensen die meer schade hebben geleden, is het altijd mogelijk om meer compensatie te krijgen,” benadrukt Van Huffelen. Er was een half miljard euro uitgetrokken om de slachtoffers te compenseren maar daar zal volgens de staatssecretaris zeker geld bij moeten.

Zo’n 26.000 ouders hebben recht op compensatie en mogelijk de helft van die groep heeft recht op meer dan 30.000 euro. Die worden later verder gecompenseerd. Het kabinet gaat verder in overleg met gemeenten om te kijken hoe de getroffenen kunnen worden geholpen. Het kabinet wil verder ook iets doen voor de getroffen kinderen. „We denken aan verschillende soorten regelingen. Dat gaan we nog verder uitwerken. Iets om te zorgen dat die kinderen een goede toekomst kunnen krijgen,” aldus Van Huffelen.

Vast bedrag

De schade vergoeden die de gedupeerde toeslagenouders hebben geleden. Dat was de inzet van het overleg tussen de betrokken bewindslieden. In plaats van tijdrovend maatwerk kiest het kabinet er nu voor alle gedupeerde ouders die in beeld zijn op eenzelfde manier en met een vast bedrag te compenseren.

Het was een grote ergernis van de Kamer: in plaats van de beloofde 5.000 ouders krijgen dit jaar waarschijnlijk minder dan 500 hun geld. Alleen de meest schrijnende gevallen hebben al wel een tegemoetkoming gekregen. Ook hebben sommige ouders een eenmalige tegemoetkoming gekregen van 750 euro.

Overheid faalde

Vorige week velde de commissie-Van Dam een hard oordeel over de nietsontziende fraudejacht van de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag. De beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden, luidde de conclusie. De betrokken ministeries, de bewindslieden, de Tweede Kamer en de rechtspraak, ze kregen allemaal een veeg uit de pan van de commissie.

De ouders worden nu weliswaar ruimhartiger gecompenseerd, maar het gevaar dat er een politieke prijs moet worden betaald is nog niet geweken. In de coalitie heerst alom het gevoel dat zo’n oordeel niet zonder politieke gevolgen kan blijven, al klinkt tegelijkertijd de erkenning dat de getroffen ouders er weinig mee opschieten als het kabinet een paar maanden voor de verkiezingen demissionair wordt. Bij de oppositie worden de messen geslepen. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen twitterde kort na de bekendmaking van Van Huffelen dat het bedrag van 30.000 euro „redelijk uit de lucht lijkt gegrepen”: „Grote vraag: waarom kan dit nu opeens wel? En: wie neemt de politieke verantwoordelijkheid voor dit institutioneel falen?”

De politieke druk om een collectief gebaar van schuldbesef te maken, zal verder toenemen na het kerstreces, als de Kamer zal debatteren over het rapport.