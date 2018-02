Abdeslam zegt af voor Belgisch proces

Het Belgische Openbaar Ministerie eiste maandag op de eerste zittingsdag twintig jaar celstraf tegen Abdeslam en een medeverdachte voor een schietpartij met agenten in de Brusselse gemeente Vorst in 2016. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht, maar zei wel dat de rechters het vermoeden van onschuld toch niet zouden respecteren.

Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen. Wanneer hij daarvoor wordt berecht is nog onbekend.

Bekijk ook: Abdeslam beroept zich op zwijgrecht

Bekijk ook: Twintig jaar geëist tegen Salah Abdeslam