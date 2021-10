Veiligelanders mogelijk in Holland Casino Utrecht

In raadsbrieven van de gemeente werd die mogelijkheid niet als zodanig benoemd. ’De opvang is geschikt voor gezinnen met kinderen van 12 jaar en ouder’, viel te lezen.

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het echter niet uitsluitend om gezinnen, maar kunnen ook echtparen, alleenstaande mannen en alleenstaande vrouwen gehuisvest worden aan de Overste den Oudenlaan. Het gaat om tijdelijke crisisopvang, voor maximaal een jaar.

Begin september, toen de historische beelden van de wachtende massa bij het vliegveld van Kabul de wereld over gingen, stak wethouder Maarten van Ooijen op verzoek van de gemeenteraad het COA een helpende hand toe. De grote groep Afghaanse evacués moest snel opgevangen worden.

Ook vluchtelingen uit andere locaties

Daarnaast worden er ook vluchtelingen uit andere locaties in Utrecht verwacht, onder wie veiligelanders. Dat zijn vaak alleenstaande mannen uit veilige landen zoals Marokko, Albanië en Algerije. In sommige dorpen en steden zorgen mensen uit deze groep voor veel overlast en zitten burgemeesters met de handen in het haar.

„We maken geen onderscheid”, zegt COA-woordvoerder Carmen Schothuis. Pas op het laatste moment wordt duidelijk waar de asielzoekers vandaan komen. „Niet alle veiligelanders zijn notoire overlastgevers”, benadrukt ze. Het gaat volgens haar om een vaste kern van 300 overlastgevers gaat (op een totaal van 30.000 asielzoekers).

Kinderen

De enige groep die zeker níet in het te verbouwen casino wordt opgevangen, zijn kinderen onder de 12 jaar. De gemeente meldt dat opvang geboden wordt aan mensen die verschillen in land van herkomst, geslacht en leeftijd. ’Het COA heeft landelijk beleid om asielzoekers evenwichtig te spreiden over de verschillende opvanglocaties en als Utrecht gaan wij hierin mee’.

Van Ooijens woordvoerder meldt verder dat eventuele ervaren overlast binnen of buiten de tijdelijke noodopvang wordt aangepakt ’waarbij samengewerkt wordt met politie, wijkagent en het COA’.