Tientallen doen Elfstedentriathlon voor goede doel Samen met Maarten van der Weijden doen deze toppers mee aan een monstertocht tegen kanker

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Maarten v/d Weijden, Anne v/d Woude, Michel van Bergen Ⓒ Matty van Wijnbergen

Maarten van der Weijden (42) gaat zondag van start voor zijn Elfstedentriatlon. Dat is kort gezegd een drievoudige dosis Elfstedentocht te water en over de weg en dat niet in de vrieskou, maar vermoedelijk juist met behoorlijk warm weer.