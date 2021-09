Inleidende zitting over chroom-6-drama Tilburg

Honderd Tilburgse werklozen werden tussen 2004 en 2012 verplicht aan het werk gezet op de NS-werkplaats in Tilburg. Er werden oude treinstellen geschuurd. In de oude verflagen zat het kankerverwekkende chroom-6. De NS informeerde de gemeente niet over de gevaren en de gemeente zorgde niet voor veiligheidsmaatregelen, concludeerde een onderzoekscommissie eerder.

Schadevergoeding

In 2019 ging de gemeenteraad akkoord met een schadevergoeding van 7000 euro voor achthonderd mensen die op de NS-werkplaats zijn blootgesteld aan het giftige anti-roestmiddel. Mensen die ziek zijn geworden konden rekenen op een extra vergoeding.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de gevaarlijke arbeidsomstandigheden staat onder leiding van het Functioneel Parket van het OM. In de rechtbank in Rotterdam kunnen de gemeente Tilburg en NedTrain dinsdag eventuele onderzoekswensen kenbaar maken tijdens de zogeheten regiezitting. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.