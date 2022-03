Ondanks hoge prijzen toch naar de pomp, maar: ’Tank volgooien kan vrijdag wel weer’

Financieel

Ook na accijnsverlaging ruim €2 voor liter benzine

Door de oorlog in Oekraïne zitten de brandstofprijzen ongekend in de lift. Zelden leverde tanken de automobilist zo veel hoofdpijn op als nu. En ook als vrijdag de accijns tot in elk geval het eind van het jaar omlaag gaat, kost een litertje ’peut’ nog ruim twee euro. DFT houdt de prijzen in de gate...