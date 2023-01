Den Haag viert voor het eerst in jaren Chinees Nieuwjaar

Bij het Chinese nieuwjaarsfeest dansen poppen van leeuwen en draken door de stad. Ook klinken er trommels en is er veel eten. Vuurwerk en rode versieringen moeten kwade geesten verjagen. De tocht is in ’Chinatown’, een Chinese buurt in Den Haag niet ver van het stadhuis en het Binnenhof.

Voor Chinezen eindigt dit weekeinde het Jaar van de Tijger, en begint het jaar 4721, oftewel het Jaar van het Konijn. Volgens de traditie staat dat jaar in het teken van „het streven naar een veilig en sociaal bestaan.” Mensen die in dat jaar zijn geboren, zouden welbespraakte vredesstichters zijn. „Gong xi fa cai” is de feestelijke begroeting die bij het Chinees Nieuwjaar hoort en betekent letterlijk vertaald „ik wens je voorspoed toe.”

De Chinese dierenriem is volgens de legende ontstaan toen Boeddha alle dieren bij zich riep voordat hij stierf. De rat verscheen als eerste, toen de os, daarna de tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken. Als beloning noemde Boeddha toen ieder jaar naar een van de dieren. Omdat het varken als laatste kwam, sluit dat dier de cyclus. Na het Jaar van het Varken begint de reeks weer van voren af aan.