Man aangehouden na masturberen op balkon tegenover basisschool Groningen

De ouders van de leerlingen van de school in de wijk Selwerd zijn daar vrijdag schriftelijk over geïnformeerd, zo weet Dagblad van het Noorden. De man woont in de flat.

Volgens een woordvoerder van de politie kwamen er meerdere meldingen binnen over hem. Of leerlingen de handelingen van de man gezien hebben, is nog onduidelijk.