Winters weer barst los, drukte bij wegenwacht

Vooral op de Vaalserberg ligt een laagje sneeuw, maar ook in plaatsen zoals Kerkrade begint het wit te kleuren. In Zuid-Limburg kan het tot ver in de avond licht sneeuwen. De temperatuur ligt daarbij net onder het vriespunt, waardoor de sneeuw op steeds meer plaatsen blijft liggen.

Veel pech langs de weg

De Wegenwacht verwacht dinsdag door de vorst een verdubbeling van het aantal hulpvragen. Op een normale dag moet de pechhulp 2000 keer uitrukken. Dat aantal is dinsdag rond het middaguur al gehaald. Met name problemen met de accu, bevroren portieren en kapotte ruitenwissers komen veelvuldig voor.

„We hadden ons natuurlijk voorbereid op meer incidenten door de vorst, maar het is nog veel drukker dan verwacht”, zegt een woordvoerder van de ANWB. Voor het einde van de dag verwacht de ANWB 4500 incidenten.

De gladheid op de weg zorgde ook voor ongelukken. In onder meer Stedum en Lelystad raakten auto’s van de weg. In Den Helder verloor een automobilist de controle over het stuur in een tunnel en reed daardoor een fietser aan. Deze ging gewond naar het ziekenhuis.

Koudste nacht op komst

Vannacht wordt het overal droog en klaart het ook in het zuiden weer op. Het wordt op grote schaal -5 tot -8 graden en in het noordoosten kan het lokaal zelfs afkoelen tot -9 graden. Daarmee wordt het de (tot dusver) koudste nacht van de winter.

Na een zonnige en koude winterdag neemt morgenavond in het westen de bewolking toe. In de nacht naar donderdag is in het westen kans op een klein beetje (mot)sneeuw. Vrijdag nadert een neerslagzone. Deze brengt mogelijk op grotere schaal natte sneeuw of sneeuw.

Eiffeltoren dicht

Het winterse weer in ons land haalt het overigens niet bij andere landen in Europa. De Eiffeltoren in Parijs is vanwege zware sneeuwval gesloten voor bezoekers. Het is niet bekend hoelang de toren dicht blijft. Weerinstituut Meteo France heeft code oranje afgegeven vanwege het winterweer. Vooral het noordelijke deel van Frankrijk heeft er last van. Het weer zorgt vooral voor verkeershinder.