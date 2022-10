Dodental in Filipijnen door tropische storm Nalgae stijgt naar 98

Buitenland

Meer dan honderd doden door orkaan Ian

Het dodental als gevolg van orkaan Ian in de Verenigde Staten is opgelopen tot boven de honderd. Veruit de meeste slachtoffers vielen in de staat Florida, waar volgens CNN 101 personen de natuurramp niet overleefden. Ook in de staat North Carolina vielen vier doden. Eerder eiste Ian drie levens in C...