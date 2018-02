Man die 13-jarige onder schot zou hebben gehouden maand met ’bevallingsverlof’

Op 5 augustus vond de overval ’s avonds plaats. De rechtbank Limburg wil A. tijdelijk vrijlaten omdat zijn partner begin maart een kind verwacht, aldus De Limburger. Daarom mag hij van 20 februari tot 20 maart naar huis. A. ontkent dat hij betrokken is bij de overval.

Deel buit thuis gevonden

Bij de overval werd het wapen achtergelaten in de woning van de slachtoffers. Op een van de patronen werd dna-materiaal van Berry A. aangetroffen. In zijn woning werd later munitie van hetzelfde kaliber en een deel van de buit aangetroffen.

Volgens de advocaat van de man is er echter geen bewijs dat hij op de avond van de overval in de woning was. De daders gingen er met geld en sieraden vandoor. De zaak van Berry A. dient waarschijnlijk binnen drie maanden voor de rechtbank.