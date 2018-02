Sonja Holleeder als eerste in getuigenbankje

Sonja Holleeder bijt het spits af, aldus de rechtbank. Voor haar getuigenis heeft de rechtbank drie dagen uitgetrokken: 19, 20 en 23 februari. In maart is het vervolgens de beurt aan haar zus Astrid. Zij neemt 12, 16 en 23 maart plaats in het getuigenbankje. Op 29 maart en 6 april wil de rechtbank Sandra den Hartog ondervragen.

Kroongetuigen Peter la S. en Fred R., die in liquidatieproces Passage verklaringen aflegden waarin ook Holleeder wordt belast, kunnen een oproeping voor eind juni en begin juli verwachten.

Het proces tegen Holleeder startte maandag en gaat donderdag verder. Tot en met volgende week voelt de rechtbank ’De Neus’ zelf aan de tand. Hij wordt ervan verdacht in georganiseerd verband opdracht te hebben gegeven voor vijf liquidaties, waardoor in totaal zes doden vielen en een persoon gewond raakte.