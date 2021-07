Wéér chaos in België: modderstromen trekken door Dinant, auto’s drijven mee

Vlaams-Brabant en Antwerpen hebben het ergste al achter de rug. Onder meer de voetbalwedstrijd Beerschot-Cercle Brugge moest worden stilgelegd omdat regen en hagel het veld onbespeelbaar hadden gemaakt. In Waals-Brabant moest de brandweer uitrukken in Baisy-Thy. „De hoeveelheid water die er in korte tijd wil was indrukwekkend”, zegt de lokale politie.

Rond 20.00 uur braken de hemelsluizen open boven Wallonië. In het Naamse Dinant staan zaterdagavond verschillende straten blank door zware regenbuien. Vooral in de buurt van het station en op de gewestweg richting Philippeville is de schade groot, schrijft Het Nieuwsblad op basis van lokale autoriteiten.

Volgens een wethouder staat er hier en daar een halve meter water en zijn zeker 25 wagens aan het drijven op de route de Philippeville, de toegangsweg tot de stad. Daarbij zijn sporen op de lijn Athus-Maas beschadigd, zegt hij.

Bekijk de video. Tekst loopt verder.

„Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, stelt oud-burgemeester en huidig provincieraadslid Richard Fournaux, die al 57 jaar in Dinant in de buurt van de Maas woont. De hele provincie Namen wordt momenteel getroffen door lokaal hevige onweersbuien. Ook elders is er sprake van wateroverlast.

Brandweer

Pierre Bocca van de brandweerzone Namen, Andenne, Gembloux, Éghezée, zegt dat de brandweer handen te kort komt om alle oproepen te beantwoorden.

De vorige week getroffen regio’s houden het hart vast. Het ergste wordt daar pas later vanavond verwacht.

Tekst loopt verder onder tweet.

Drone

Boven de dorpen Pepinster, Chaudfontaine en Trooz vloog er zaterdagmiddag een drone om de inwoners aan te sporen om te vertrekken.

„Met de drone, die met een luidspreker is uitgerust, verwittigen we de mensen die eerder geraakt zijn door de overstromingen om tijdens het onweer dat voorspeld is naar de eerste verdieping te gaan of om een andere plek op te zoeken”, zegt de korpschef van de politiezone Vesder Alain Barbier. „Met de camera van de drone kunnen we ook zien hoe de rivier zich gedraagt. Zo kunnen we zo snel mogelijk informatie geven als dat nodig is.”

Zaterdag riep de Luikse gouverneur Hervé Jamar een spoedvergadering bijéén. Alle betrokken diensten, civiele bescherming, brandweer, leger, opvangcentra zijn in staat van paraatheid en kunnen dus reageren indien nodig. „Ook een evacuatieplan is opgesteld”, zo zei de gouverneur.

Tekst loopt verder onder video.

Nog zeker tot 22 uur vanavond geldt code oranje in het grootste deel van België. In Nederland geldt code oranje.