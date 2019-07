Twintiger bezwijkt in mascottepak aan Japanse hitte

De zon in het Japanse Hirakata. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

HIRAKATA - Een 28-jarige man is tijdens hitte in Japan bezweken toen hij in een attractiepark in de stad Hirakata danspassen oefende gekleed in een mascottepak. Na de training met collega’s verloor hij het bewustzijn en werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed.