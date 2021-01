Acht maanden cel en tbs voor steken gevangenbewaarder

De verdachte zat in de gevangenis in afwachting van plaatsing in een tbs-kliniek. Vanwege de stoornissen van de man en groot herhalingsgevaar vindt de rechtbank het noodzakelijk de man opnieuw tbs op te leggen. Alleen een lange behandeling in een beveiligde kliniek kan het herhalingsgevaar mogelijk inperken, oordeelt de rechtbank.

De rechtbank achtte behalve poging tot doodslag ook gijzeling en bedreiging bewezen. Bij het bepalen van de straf woog de rechter mee dat het slachtoffer gewond is geraakt en kampt met de psychische gevolgen van het incident. Een aantal collega’s van het slachtoffer en gedetineerden waren getuigen van de gebeurtenissen. Bewijs voor een vooropgezet plan is er volgens de rechtbank niet.