Onderzoek naar lek in burgemeestersaffaire

Volgens de gemeente is de geheimhouding geschonden omdat door deze krant informatie is gepubliceerd uit een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar aanleiding van klachten van vrouwen over de burgemeester.

VVD-burgemeester Stefan Huisman stapte eind januari op wegens grensoverschrijdend gedrag. De burgemeester had zich misdragen op de kerstborrel van de gemeente. De krant wist te melden dat vijf vrouwen klaagden over de handtastelijke burgemeester, die in hun borsten kneep.

Het rapport lag vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden en was verder alleen bekend bij leden van het Oosterhoutse college en bij de hoogste gemeenteambtenaar, aldus de gemeentewoordvoerder.