Hoge geldboete geëist tegen 91-jarige oplichter

Het grootste deel van 2019 heeft deze man op verschillende plaatsen in Nederland, waaronder Zevenhuizen, Bergschenhoek, Den Haag en Zwijndrecht, warmtepompen geïnstalleerd zonder dat hij de wettelijke vereiste certificaten daarvoor had. Ook heeft hij op basis van onjuiste gegevens geregeld dat zijn klanten subsidie ontvingen. Hij plaatste andere apparatuur dan hij opgaf, namelijk warmtepompen die niet in aanmerking kwamen voor subsidie.

„Op uw leeftijd wil ik u niet naar de gevangenis sturen, al verdient u dat wel. Hoe gênant is het dat je 91 jaar moet worden en nog steeds niet inziet dat dit geen manier is om aan je geld te komen”, aldus de officier van justitie in Rotterdam. Naast de boete eist het OM ook een schadevergoeding voor twee benadeelde klanten, een van 3245 euro en een van 8203 euro.