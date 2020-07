Wisseling van de wacht aanstaande in Golfregio

De roekeloze Mohammed bin Salman laat zich nog enigszins beteugelen door zijn vader. Ⓒ foto AFP

RIYAD - Het Saoedische koningshuis publiceerde deze week beelden van koning Salman (84) die, ondanks te zijn opgenomen vanwege een ontsteking van de galblaas, gewoon aan het werk was. Of nou ja werk... hij zat gebogen achter zijn bureau met wat papieren te friemelen. De boodschap was duidelijk: niets aan de hand. Kort daarna moest zijn galblaas alsnog operatief worden verwijderd.