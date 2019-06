Hongkong stelt uitleveringswet voorlopig uit

Regeringsfunctionarissen zijn in conclaaf over of het al dan niet doorvoeren van de uitleveringswet een wijs besluit is. De regeringsleider van autonoom Hongkong, Carrie Lam, sprak vrijdagavond met hooggeplaatste officials en ook zaterdag zullen die gesprekken doorgaan, bevestigt een bron.

In Hongkong gingen mensen de afgelopen week massaal de straat op om te demonstreren tegen de wet. Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China, maar het heeft sindsdien en autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien de rest van China als buitenland. Ze vrezen dat de vereenvoudiging van de uitlevering van verdachten aan China het eigen rechtssysteem zal ondermijnen.

