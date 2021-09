Haarlemmermeer overweegt asielzoekers in hotels te plaatsen

In Haarlemmermeer – waar onder meer Hoofddorp, Badhoevedorp, Halfweg en Nieuw-Vennep onder vallen – en bij Schiphol staan tientallen hotels die vanwege de coronapandemie veel kamers leeg hebben staan. Ze missen daardoor veel inkomsten. Dat bracht de gemeente op het idee er vreemdelingen te plaatsen. Het is de bedoeling dat de accommodaties vooral voor Afghaanse migranten worden ingezet.

Asielzoekerscentrum

„Voor de korte termijn, daar kijken wij naar”, zegt PvdA-wethouder Fouad Sidali in het Haarlems Dagblad over het voornemen. „Een oplossing voor de middellange termijn is een asielzoekerscentrum, maar dat kost anderhalf jaar om op te zetten.”

Onlangs riep het kabinet gemeenten met klem op om op zoek te gaan naar nieuwe locaties om asielzoekers op te vangen. Toen werd ook al de oproep gedaan om lege kamers in hotels te boeken. De discussie speelt ook in andere delen van Nederland, zoals in Friesland.

’Opvang bijna vol’

De extra opvangplekken zijn hard nodig, omdat de opvang van asielzoekers ’voor bijna 100 procent vol zit’, maakte het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deze week bekend.

Door de evacuatievluchten vanuit Kabul is de druk op opvang bovendien alleen maar groter geworden. Ook is nog niet duidelijk hoeveel meer personen uit Afghanistan worden opgehaald en moeten worden opgevangen door het COA.

Tentenkamp

Vanwege het ernstige tekort aan opvangplekken voor asielzoekers werden vreemdelingen dinsdag gehuisvest in een tijdelijk tentenkamp in de bossen van Nijmegen, een locatie waar het COA heel snel vanaf wil omdat een langer verblijf daar ’niet menswaardig’ zou zijn.

Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling is fel tegen zulke locaties, zoals in Heumensoord. „Zou dat nou zoveel duurder zijn, een plek waar mensen zich welkom voelen?”, reageerde ze.

Het is niet de eerste keer dat er plannen liggen om hotels in te zetten voor de opvang van asielzoekers. Tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 werden de accommodaties ook al gebruikt voor de opvang van vreemdelingen. Toen werden ook sporthallen, vakantieparken en zelfs kloosters ingezet om de migranten te huisvesten.