Italiaanse oppositieleider Salvini met Trump-mondkapje op protest

De 47-jarige politicus verscheen met een ’Trump 2020’-mondkapje op een antibelastingprotest dat zijn Liga-partij organiseerde bij het hoofdkantoor van de Italiaanse belastingdienst.

Salvini is al lang een bewonderaar van Trump. De twee mannen delen stevige opvattingen over migratie en beiden zijn sterk afhankelijk van sociale media om hun achterban te bereiken.

Ze waren ook terughoudend in het gebruik van mondkapjes. In de afgelopen dagen, toen het aantal Italiaanse coronavirusgevallen weer piekte, was Salvini meer bereid om er een te dragen.