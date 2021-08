Is links blok van Klaver en Ploumen meer dan een verkleedpartij?

Premium Binnenland

Oproer bij PvdA en GL om linkse versmelting: ’Een ontzettend slecht idee!’

In de achterbannen van PvdA en GL is oproer ontstaan na berichten over verregaande samenwerking van hun partijen in de Tweede Kamer. De twee linkse partijen overwegen blokvorming zodat ze bij de formatie een voet tussen de deur kunnen krijgen. Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman noemt het een ’on...