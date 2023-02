Drukste avondspits van het jaar door ongevallen en staking

De staking in het streekvervoer had invloed op de files, aldus een woordvoerder van de ANWB. Maar wat ook meespeelde, is dat op cruciale knooppunten ongevallen waren gebeurd en dinsdag sowieso een drukke dag op de weg is.

Vorig jaar stond de teller van de drukste avondspits op ruim 1220 kilometer file.