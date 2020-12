Politiechef op non-actief na gourmet-feest

Op de beelden is te zien hoe veertien agenten van Brussel-West in uniform tijdens hun kerstdienst aan het gourmetten zijn. Van anderhalve meter afstand is geen sprake. Op de via Instagram gelekte foto is een lege fles martini en een lege fles wijn te zien. Het is extra pijnlijk, want het zijn juist de agenten die de burgers moeten controleren en beboeten als ze diezelfde coronaregels niet respecteren. Het feestje, met drie gourmetstellen, duurde twee uur en liep af toen de dienst over was.

Volgens Het Nieuwsblad loopt er nog een intern onderzoek. De betrokken agenten krijgen mogelijk een boete van 4.000 euro, dezelfde boete die ze uitdelen aan burgers die aan een ’georganiseerd feest’ deelnemen.

De naar huis gestuurde chef was er overigens zelf niet bij.

De agent die de foto op Instagram zette, heeft zichzelf onmogelijk gemaakt bij zijn collega’s. „Hij is zeker niet de slimste van het stel”, citeert Nieuwsblad collega’s. De op non-actief gezette chef daarentegen wordt geprezen. „De man wordt gewaardeerd. Het zou niet eerlijk zijn als alleen hij hiervoor zou moeten boeten. Anderzijds, hij had dit niet mogen laten gebeuren.”