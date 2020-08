Aantal nieuwe coronagevallen stijgt met 636

Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

DEN HAAG - Het aantal coronapatiënten in Nederland is vrijdag met 636 gestegen. Dat is meer dan op donderdag, toen er 577 gevallen bijkwamen, maar minder dan woensdag (654) en dinsdag (779). In de afgelopen zeven dagen zijn 4339 mensen positief getest.