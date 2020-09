Raad van State waarschuwt: belastingen moeten omhoog

De Raad verbaast zich erover dat ze hier het kabinet in het voorjaar al over heeft gewaarschuwd, maar in de miljoenennota hierop geen reactie is tegengekomen. Minister Hoekstra (Financiën) zei eerder tegen De Telegraaf dat hij verwacht dat economische groei ervoor gaat zorgen dat het land uit de crisis komt. Bezuinigingen zouden volgens hem de ellende alleen maar vergroten, terwijl het kabinet komend jaar de lasten bovendien verder verlaagt. Ook merkt de Raad op dat een tweede coronagolf een nog diepere bodem in de schatkist zal slaan. Loopt de overheidsschuld nu nog op tot zestig procent van het bruto binnenlands product (bbp), een tweede virusgolf zou in het jaar 2025 tot een schuld van 84 procent bbp leiden. Ter vergelijking, de schuld bedroeg begin dit jaar nog minder dan 50 procent bbp.

Daarnaast signaleert het college dat er zoveel steunmaatregelen zijn genomen dat het voor het parlement moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Met name de zorgbegroting is hierdoor lastig te doorgronden, waardoor de verantwoording van de gemaakte politieke keuzes moeilijk te volgen is.