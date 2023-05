Kaag: ’Wilders is geradicaliseerd’

Kaag kraakt de aanvallen van de PVV’er. „Zijn persoonsgerichte uitingen - van iemand die zelf zoveel beveiliging moet ondergaan - begrijp ik niet. Ik vind eigenlijk dat hij zelf is geradicaliseerd.” Volgens Kaag gaat Wilders te ver. „Wat hij zegt over vrouwen. Over Sophie Hermans als tassendrager, ik ben dan zogenaamd een heks. Dat is geen politiek meer. Ik denk dat het zijn verdienmodel is geworden.”

De minister van Financiën wil de confrontatie niet alsnog opzoeken omdat dat bij haar achterban wellicht goed zou vallen. „Pechtold en Wilders zouden elkaar opzoeken omdat ze er allebei wat aan hadden, maar dat interesseert mij niet.” Kaag ging tijdens het interview verder uitgebreider in op dreiging aan haar adres en de angst die dat oproept bij haar dochters.

Hoewel de D66-leider zegt nog geen keuze te hebben gemaakt over haar toekomst, laat ze blijken niet doof te zijn voor de oproep om te stoppen. Haar familie zou opgelucht ademhalen, beaamt ze. „Dan kom je ook terug op het filmpje van mijn dochters, ik luister altijd naar mijn kinderen.” Bovendien zegt Kaag ook nog graag een keer ’internationaal aan de slag te willen’.

De minister van Financiën kraakt persoonlijke uithalen in de politiek, ook vanuit haar eigen partij. Ze zegt bijvoorbeeld boos te zijn geweest over de drankroddel die vanuit haar partij werd verspreid over Johan Remkes. „Ik begrijp dat mensen in het land denken: gedraag je en wees bezig met je werk.”