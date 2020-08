Zomer eindigt wisselvallig, weekend met flinke buien

In de westelijke kustgebieden kan men zaterdagmorgen op buien rekenen. Geleidelijk trekken de buien verder over het land, richting het oosten. Mogelijkerwijs nemen de wolkenpartijen ook onweer met zich mee, weet Weeronline.

In het oosten en zuidoosten zullen de neerslagkansen wel kleiner zijn: de zon zal zich af en toe laten zien en ook kan het stevig gaan waaien. Het weerbeeld zal dus divers worden.

Zondag

Zondag zijn de meeste buien in tegenstelling tot zaterdag juist voor het oosten en zuidoosten. In het westen en noorden is het wat vaker droog. De zon schijnt af en toe en er waait een noorden- tot noordwestenwind.

Na het weekend is eerst nog kans op een bui, maar geleidelijk neemt de buienkans af en schijnt vaker de zon. De temperatuur wordt elke dag een graadje hoger. Maandag wordt het 17-19 graden en aan het eind van de week is het 20-24 graden.

Ook vandaag wisselvallig

Op deze vrijdag is het ook wisselvallig weer. Vanochtend komen vooral in het noorden enkele lokale buien voor. Geleidelijk stijgt overal de buienkans en zeker vanmiddag kan het hier en daar goed doorplenzen. Bij buien is kans op onweer. Het wordt vrijdag 19 tot nipt 22 graden.