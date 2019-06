Neergeschoten vrouw vervolgd voor dood eigen baby

De politie arresteerde de vrouw uit Birmingham in de staat Alabama woensdag. Zij was vijf maanden zwanger toen ze vorig jaar in de plaats Pleasant Grove ruzie kreeg met een andere vrouw. Het conflict draaide volgens de autoriteiten om de vader van de foetus en ontaardde in de schietpartij. Jones werd geraakt in haar buik en kreeg later een miskraam.

De schutter, de 23-jarige Ebony Jemison, gaat vrijuit omdat ze uit zelfverdediging gehandeld zou hebben. In eerste instantie werd zij nog aangeklaagd voor doodslag, maar een zogeheten grand jury boog zich over de zaak en oordeelde dus dat de zwangere Jones het conflict zelf had uitgelokt. In de Verenigde Staten zorgt de zaak voor veel beroering.

Fatale ruzie

„Uit onderzoek is gebleken dat de ongeboren baby hier het enige echte slachtoffer is”, zei een politiefunctionaris na de schietpartij tegen een lokaal medium. Hij stelde dat de moeder het leven van haar kind onnodig op het spel heeft gezet door een vechtpartij te beginnen.