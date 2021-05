Amsterdam stelt quotum in voor ’diverser’ gemeentehuis

Binnenland

Strenge grensbewaking Nederland om ’Rambo’ in Belgische bossen

De klopjacht op Jurgen Conings, de Belgische Rambo, richt zich nog altijd op de bossen in natuurgebied Hoge Kempen, in de buurt van de Nederlandse grens. Een tip dat hij mogelijk nabij Leuven was, bleek loos alarm. Speciale diensten van de Nederlandse politie bewaken intussen de grens. Ook politiedi...