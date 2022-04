Gemeente wil Oekraïense vluchtelingen met dwangsom weg hebben

Op het terrein wonen inmiddels veertig vluchtelingen, volgens advocaat van de initiatiefnemers Erhard Koekoek. Ze verblijven in stacaravans die daar speciaal voor hen zijn neergezet door een groep particulieren, op het terrein van een van hen. De groep vroeg een vergunning aan bij de gemeente, die daarop eiste dat het kamp werd weggehaald tot er over de vergunning is besloten.

Dwangsom

De gemeente wilde dat het kamp binnen twee dagen werd geruimd en heeft een last onder dwangsom opgelegd. Daarop stapte de groep naar de rechter, die de maatregel schorste, volgens de advocaat onder meer omdat de termijn van twee dagen om het kamp op te ruimen als niet reëel werd gezien. Een aantal dagen na de uitspraak hebben de vluchtelingen de stacaravans in gebruik genomen.

Dinsdag bekijkt de rechter of de schorsing in stand blijft, of dat deze wordt opgeheven. Het kan ook zijn dat de schorsing deels wordt opgeheven en dat het kamp over bijvoorbeeld een aantal weken alsnog weg moet zijn.