Woede om fokplan Dolfinarium

Hoewel de bruinvis niet bedreigd wordt, is fok nodig om de soort in stand te houden, vindt het park. Dat staat in een toelichting op de ontheffing die de provincie heeft verleend voor het houden van bruinvissen in Harderwijk.

Volgens World Animal Protection klopt er niets van die beredenering. „De bruinvis is geen bedreigde diersoort en we begrijpen dan ook niet waarom het Dolfinarium met deze dieren zou moeten fokken voor instandhouding van de soort: er zijn naar schatting nog 300.000 bruinvissen in de Noordzee”, stelt medewerker Karin Bilo. De organisatie spreekt ook namens Sea First Foundation, Dierbewustleven, BiteBack, Dolphinmotion, Een Dier Een Vriend en de Vissenbescherming.

’Bevoorrading park’

Volgens Bilo draagt het fokken met zeezoogdieren in gevangenschap bovendien niet bij aan de populatie die in het wild leeft. „Nakomelingen maken weinig tot geen kans op overleving in het wild, aangezien de dieren natuurlijke gedragingen, zoals jagen, niet leren in gevangenschap.” Het Dolfinarium zal de bruinvissen niet fokken met de intentie om deze dieren uit te zetten in het wild, maar voor de bevoorrading van haar park en andere parken.”

Bilo: „Bruinvissen zijn dieren die thuis horen in het wild. Laten we het aantal bruinvissen dat in gevangenschap leeft tot een minimum beperken, bevries de situatie zoals die nu is en laat de zeezoogdieren die nu in het Dolfinarium leven de laatste generatie zijn die in gevangenschap leeft.”

Het Dolfinarium heeft nu een in het park geboren jonge bruinvis. Twee andere bruinvissen zijn opgevangen bij SOS Dolfijn, nadat ze waren aangespoeld. De dieren kunnen in het wild niet meer overleven. Er is geen andere oplossing dan de beide zoogdieren op te nemen in het Dolfinarium. De overige vier dieren zouden uit andere parken moeten overkomen.