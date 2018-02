Landelijk penningmeester Satudarah vast

De man wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit, drugshandel en witwassen. Bij de inval in zijn woning is beslag gelegd op administratie, telefoons en hesjes van Satudarah, de zogenoemde colours.

Witwassen

Op hetzelfde moment is in Tilburg ook een lokale bestuurder van de motorclub aangehouden. Het gaat om de penningmeester van het chapter in Eindhoven. Hij wordt verdacht van witwassen.

Vrijdag werd al Satudarah-kopstuk Michel B. tijdens zijn wintersportvakantie in het Oostenrijkse ski-oord Gerlos gearresteerd. B., een van de oprichters van de motorclub, stond sinds oktober 2017 op de nationale opsporingslijst. Een Oostenrijkse rechter liet hem maandag op borgtocht vrij. Na betaling van 30.000 euro mag hij de uitleveringsprocedure nu in vrijheid afwachten.

Hele top zit vast

In september vorig jaar werden drie landelijke bestuursleden van Satudarah Xanterra M. (43), zijn broer Angelo M. (40) en Paul M. (48) aangehouden. Zij zitten in voorlopige hechtenis. Deze drie worden samen met B. door het Openbaar Ministerie beschouwd als de topmensen van Satudarah.