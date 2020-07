Genoeg van regen? ’Aangenaam zomerweer’ komt terug!

Vrijdagmiddag klaart het vanaf het westen flink op. Er is nog kans op een bui en hoewel de temperaturen al richting de 19 graden gaan, blijft het vrijdag frisjes aanvoelen door een noorden- tot noordwestenwind. Die is vrij krachtig.

Zaterdag wordt het beter. In de nacht zijn er al opklaringen op veel plekken. Wel koelt het ’s nachts af. „ In het zuiden en oosten kan het aan de grond zelfs afkoelen tot dicht bij het vriespunt.”

Overdag wordt het warmer. Zaterdag begint goed, hoewel in het noorden en oosten wel kans zijn op een enkele bui. In het westen van ons land is het zaterdag zonnig. Temperaturen liggen tussen de 18 en 20 graden. De wind is matig.

Zondag pas écht lekker

Vooral zondag wordt het ’heerlijk zomerweer’, aldus Weeronline. In het hele land blijft het droog. „De zonkracht, als er geen wolk voor de zon hangt, is tussen 12:00 en 15:00 uur 6-7. Dit betekent dat een onbeschermde huid al na 15 minuten kan verbranden.” Alleen in het oosten en noorden zijn er af en toe stapelwolken.

Volgende week wordt het warmer met 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Ook in de nachten koelt het minder ver af met minima rond 12 graden. Maandag wordt een vrij zonnige dag. De dagen daarna komt er meer bewolking en is ook een bui mogelijk.