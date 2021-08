NASA moet formeel ontkennen: ’Nee, we hebben geen kolonie met seksslaven op Mars’

Het was Robert David Steele, een notoire verspreider van vergezochte complottheorieën, die het bizarre verhaal – dat al jaren de ronde doet in de duistere hoekjes van het internet – vorige week opdiste tijdens een interview met de al even beruchte tv-presentator Alex Jones.

Gekidnapte kinderen

Volgens Steele ontvoert de NASA in het geheim kinderen, waarna ze naar Mars worden overgebracht. „Er is een geheime kolonie op die planeet, die bewoond wordt door kinderen die gekidnapt werden en vervolgens op een 20 jaar durende reis naar Mars worden gezet. Eens aangekomen kunnen ze dan niet anders dan fungeren als slaven in die kolonie.”

Het verhaal is natuurlijk van de pot gerukt, maar gezien de stijgende populariteit van de theorie bij de minder realiteitsgebonden Amerikanen, zag de NASA zich afgelopen vrijdag verplicht om formeel te reageren. „Er zijn geen mensen op Mars, alleen maar robots”, klonk het bij woordvoerder Guy Webster.

Buitenaards leven

Het is niet de eerste complottheorie die de NASA op korte tijd moet rechtzetten. Eerder vorige week moest het agentschap ook ontkennen dat het informatie achterhoudt over het bestaan van buitenaards leven, nadat de theorie de ronde deed dat NASA op korte termijn de ontdekking van aliens zou bekendmaken.