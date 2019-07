Doorrijder opgepakt na ongeluk Zeeland

Ⓒ ANP

'S-HEERENHOEK - Een man van 63 uit Hillegom zit vast omdat hij maandagavond is doorgereden na een ongeval in 's-Heerenhoek (Zeeland). De man botste met zijn auto tegen een motor. De motorrijder belandde in de berm en is gewond naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie dinsdag.