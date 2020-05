‘Koekjesrecept Máxima perfecte afleidingsmanoeuvre’

Verder in de podcast: het kabinet is verdeeld over coronasteun aan Afrika en is er al meer duidelijk over de zomervakantie? De Winther weet waarom het overlijdensbericht van Ruttes moeder relatief laat kwam en de strijd om het lijsttrekkerschap bij D66 en het CDA breekt los. „Rob Jetten wordt min of meer al bedankt voor zijn diensten.”

