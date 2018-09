Trump: woordvoerders kunnen mij niet bijbenen

„Het is voor mijn vertegenwoordigers onmogelijk om op het podium altijd volkomen accuraat te zijn”, schreef Trump. „Misschien is het beter om alle ’persbriefings’ voortaan maar te schrappen en in plaats daarvan schriftelijke antwoorden uit te delen, omwille van de zorgvuldigheid???”

Trumps woordvoerders en vicepresident Mike Pence hebben in de zaak rond het ontslag van FBI-directeur James Comey meermaals tegenstrijdige en achteraf onjuiste uitspraken gedaan. De oorzaak daarvan ligt volgens kritische Amerikaanse media eerder bij Trump zelf dan bij zijn woordvoerders.