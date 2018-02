Anonieme jury in zaak 'El Chapo'

El Chapo in de boeien geslagen. Ⓒ AFP

NEW YORK - De jury in het aanstaande proces tegen Joaquín 'El Chapo' Guzmán kan anoniem over het lot van de Mexicaanse drugsbaron beslissen. Rechter Brian Cogan heeft het verzoek daartoe van het Openbaar Ministerie ingewilligd, liet Justitie in de VS dinsdag weten.