Arrestaties in zaak massavergiftiging Iraanse meisjes: ’Daders moeten de doodstraf krijgen’

Heel Iran is in rep en roer over de duizenden meisjes die de afgelopen maanden met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Een lerarenvakbond organiseerde dinsdag protesten in verschillende steden, waar zij zich aansloten bij bezorgde ouders. Zij verdenken het regime ervan achter de vergiftigingen te zitten. Het zou de meisjes en hun ouders angst willen aanjagen zodat zij niet meer de straat opgaan om te betogen tegen het bewind. Ordetroepen sloegen op verschillende plaatsten demonstraties hardhandig uiteen.

Sjiieten

Regeringsfunctionarissen opperen zelf dat de vergiftigingen het werk zijn van radicale sjiieten, die willen voorkomen dat meisjes naar school gaan.

Het is onduidelijk hoeveel gevallen er in totaal zijn. De eerste werden reeds in november gemeld in de heilige stad Qom en volgens een prominente parlementariër zijn inmiddels meer dan 5000 leerlingen, in 230 scholen verspreid over het land, doelwit geweest van een aanval.

De meeste slachtoffers hebben slechts lichte symptomen, zoals hoofdpijn, hartkloppingen en duizeligheid. Een klein aantal heeft er echter al weken last van. Enkelen raakten zelfs deels verlamd. Het is onbekend welk gas wordt gebruikt.

De autoriteiten stelden zich tot dusver uiterst passief op, maar de druk vanuit de samenleving neemt met de dag toe. Zeker na een nieuwe golf van vergiftigingen afgelopen weekeinde. De mensen in de straten hebben het met name gemunt op de minister van Onderwijs, die de aanvallen de afgelopen weken bagatelliseerde. Hij sprak van ’kinderlijke baldadigheid’.

Onvergeeflijk

Ayatollah Khamenei uitte zich deze week pas voor het eerst over wat hij een ’onvergeeflijke zaak’ noemde. Hij riep op tot zware straffen voor de daders. „Als de vergiftiging van de studenten wordt aangetoond, moeten degenen achter de misdaad de doodstraf krijgen, voor hen zal er geen amnestie zijn”, verklaarde de Iraanse geestelijke leider.

Het Witte Huis riep op tot een „onafhankelijk, geloofwaardig onderzoek.”

De vergiftigingen vallen samen met protesten tegen het regime, die begonnen na de dood - in gevangenschap - van een Koerdische vrouw zich niet aan de hoofddoekplicht had gehouden. De demonstraties zijn door het harde optreden van de autoriteiten de afgelopen weken in omvang flink afgenomen, maar de mysterieuze vergiftigen zorgen voor een nieuwe boost.