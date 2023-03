Eerste verdachten opgepakt voor vergiftiging schoolmeisjes Iran

Hoeveel personen zijn opgepakt, is niet bekendgemaakt. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de kinderen zijn vergiftigd en wat voor middel is gebruikt. Mogelijk zijn de mysterieuze aanvallen erop gericht meisjes ervan te weerhouden naar school te gaan, verklaarden Iraanse functionarissen eerder.

De eerste melding dateert uit november. De slachtoffers ontwikkelden klachten zoals duizeligheid en ademhalingsproblemen na het ruiken van een onbekende geur op school. Honderden meisjes werden opgenomen in het ziekenhuis. De Iraanse ayatollah Ali Khamenei heeft verklaard dat de daders zwaar gestraft moeten worden.

De vergiftigingen leiden tot nieuwe protesten tegen het regime in Teheran, dat al te maken had met grote onvrede onder de bevolking. Iraniërs houden sinds september grote antiregeringsbetogingen. Die protesten begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd door de moraalpolitie opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen en stierf in detentie.