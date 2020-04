’Veel te druk’ in de Bollenstreek, wegen tussen de velden dicht

De burgemeesters zijn „teleurgesteld” dat ondanks herhaaldelijk verzoek om niet te komen, toch veel mensen naar de bollenvelden kwamen. Daardoor konden mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. „We snappen dat mensen graag naar de Bollenstreek komen in deze tijd. Maar het kan echt niet in deze coronacrisis”, zeggen ze in een verklaring. „Blijf dicht bij huis. Die 1,5 meter is zo belangrijk.”

Ⓒ Hollandse Hoogte

Vanwege de drukte werd zaterdag in de loop van de dag al besloten meerdere wegen af te zetten voor gemotoriseerd verkeer en groepjes wielrenners.