Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet

Het gaat veelal om ouderen met bijvoorbeeld welzijnsklachten, zoals eenzaamheid en neerslachtigheid. Problemen die niet onmiddellijk behandeling behoeven, maar waarvan de huisarts vindt dat alléén thuisblijven onder de gegeven omstandigheden niet verantwoord is.

Dat blijkt uit onderzoek door ActiZ, organisatie van zorgondernemers in Nederland. Volgens Jeroen van den Oever, bestuurslid van Actiz, blijkt uit de omvangrijke peiling dat jaarlijks zo’n 800.000 ouderen de afdelingen voor spoedeisende-hulp (SEH’s) bezoeken. De continue stroom oudere mensen naar de ’eerste hulp’ doet zich voor sinds het bijna abrupt sluiten van de meeste verzorgingshuizen, enkele jaren geleden.

Van deze 800.000 senioren worden er 543.000 opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40 procent van deze SEH-opnamen blijkt het om noodzakelijk medisch specialistische zorg te gaan. Van den Oever, ook directeur van zorgorganisatie Fundus, een onderdeel van ActiZ: ,,Dat betekent: dus 60 procent niet! Jaarlijks belanden er dus 322.000 ouderen zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed. Alleen omdat deze mensen nergens terecht kunnen. Immers, de verzorgingshuizen zijn bijna allemaal opgeheven.”

Omgerekend komt dat volgens ActiZ neer op een onnodige bezetting van 4100 dure ziekenhuisbedden per jaar. De gemiddelde kosten van een ziekenhuisbed bedragen 800 euro per dag. Er wordt volgens ActiZ 1,4 miljard euro goeddeels onnodige zorgkosten gemaakt.

Het vrijwel abrupt sluiten van de meeste verzorgingshuizen kwalificeert Van den Oever als ,,Goedkoop is hier duurkoop. Voor de korte termijn zal het een besparing hebben opgeleverd. Maar de opvang van zoveel oudere mensen, die niet alleen kunnen zijn en eigenlijk in een verzorgingshuis thuishoren, loopt nu in de ziekenhuizen de spuitgaten uit. Of de toenmalige staatssecretaris voor Volksgezondheid Martin van Rijn verstandig heeft gedaan aan het sluiten van de verzorgingshuizen? Wij vinden van niet.”