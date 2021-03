‘Wilders zichtbaar geraakt door aantijging Rutte’

Luister de podcast Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

Uiteraard gaat het over de spraakmakende televisie bij Eva Jinek donderdagavond. De Winther vindt het volkomen begrijpelijk dat Forum-leider Thierry Baudet wegliep tijdens de pijnlijke roast van cabaretier Martijn Koning. Daarentegen geeft voormalig kopstuk Theo Hiddema, volgens de politiek commentator, dubbele signalen af over de aantijgingen van antisemitisme binnen Forum voor Democratie. Het zou in verkiezingstijd helemaal niet over de appjes van Baudet moeten gaan, benadrukt De Winther, maar over de vraag wat Baudet nu heeft bereikt de afgelopen vier jaar. De politiek commentator is daar duidelijk over: „Het is alleen maar gedoe, ruzie en controverse.”

Ook het knetterende debat tussen Geert Wilders en Mark Rutte bij Jeroen Pauw komt ter sprake. De PVV-voorman viel de premier geheel in stijl aan, al was het volgens De Winther niet alleen maar show: „De woede na de kritiek op zijn collega Dion Graus was oprecht.” De PVV is op het gebied van zorg een geloofwaardig geluid geworden. Een slimme zet, meent de politiek commentator. „Hier haalt Wilders de linkse concurrentie schaamteloos in.”

Verder in de podcast: de georganiseerde aanvallen van D66 op sociale media, de zware ontgroening van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, en de voorkeur van de VVD voor de SP in plaats van GroenLinks.