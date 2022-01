Jongen (10) dood aangetroffen in een reiskoffer in Frankrijk

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Parijs - In het Franse departement Seine-et-Marne, ten oosten van Parijs, is donderdag een kind van tien jaar oud dood aangetroffen in een koffer. Dat is meegedeeld door de politie en het parket van Meaux.