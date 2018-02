Boete voor automobilist die warme kleren aan dakloze geeft

Een dakloze man bij een bushokje in Engeland. Beeld ter illustratie. Ⓒ Charlotte Zink/dpa

Leicester - De vriendelijke man die afgelopen kerst warme kleding en feestelijke hapjes uitdeelde aan daklozen in het Britse Leicester, is door de gemeente op de bon geslingerd. Tijdens zijn hartverwarmende actie parkeerde hij zijn auto even op de busbaan. Dat leverde een boete op en de gemeente laat in een brief weten zelfs na een ’zorgvuldige afweging’ de boete niet kwijt te schelden.