Politiek 14 (!) jaar geleden al gewaarschuwd voor dwangsommen asielzoekers

Den Haag - Ondanks diverse waarschuwingen lopen dwangsommen door te trage asielprocedures nu in de miljoenen. Al tijdens de wetsbehandeling in 2006 probeerden VVD, Groep Wilders, LPF en Groep Nawijn om asielaanvragen uit de dwangsomregeling te houden omdat het ’een aanzuigende werking zou hebben omdat die in ons omringende landen niet bestaat’. Toenmalig ombudsman Brenninkmeijer waarschuwde in 2012 zelfs voor een ’perverse prikkel’ en misbruik.