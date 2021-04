Verdachte partnermoord Kaatsheuvel blijft vrij tot hoger beroep

Het OM hoopt in september het hoger beroep inhoudelijk te behandelen. In de tussentijd wordt door forensische diensten hard verder gewerkt aan gedetailleerd sporenonderzoek, waaronder dna-sporen, een schoenafdruk, haarsporen en de herkomst van vingerafdrukken. Dit is nodig om alternatieve scenario’s te kunnen toetsen. Ook ambulancemedewerkers en betrokken agenten hebben daarvoor recent dna en vingerafdrukken afgestaan, meldde het Openbaar Ministerie dinsdag op een voorbereidende zitting.

Inbraak in scene gezet

S. zat zes jaar in voorarrest en kwam in januari op vrije voeten. Zijn advocaat vroeg dinsdag de schorsing te verlengen, „omdat Wim thuis onmisbaar is voor zijn gezin.” Het hof stemde daarmee in. Het OM verzette zich daartegen, omdat de verdenkingen tegen S. nog steeds talrijk zijn en de impact van de moord in Kaatsheuvel en bij nabestaanden groot is, aldus de aanklager in hoger beroep: „Die ernstige bezwaren zijn niet weggepoetst.”

Het OM verdenkt Wim S. ervan dat hij Goedhart bij hun huis in Kaatsheuvel van het leven heeft beroofd. Daarna zou hij een inbraak in scène hebben gezet. De zaak moest van de Hoge Raad door een ander hof opnieuw worden beoordeeld wegens een omstreden undercoveroperatie van de politie. S. werd in het Spaanse Marbella door undercoveragenten verleid tot een bekentenis. Dat deden ze door hem in de watten te leggen en hem een baan aan te bieden bij een fictief IT-bedrijf. Deze werkwijze staat te boek als de Mr. Big-methode.